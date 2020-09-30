باحثون سعوديون من أستراليا والمملكة المتحدة يستعرضون تجاربهم وخبراتهم في البحث العلمي

يقيم النادي السعودي في ولاية تاسمانيا بأستراليا غداً الخميس ٢٠٢٠/١٠/١م ملتقى لمهارات البحث العلمي بعنوان: بحث علمي رصين لبناء اقتصاد معرفي متين” يستضيف فيه عدد من الباحثين السعوديين من أستراليا ومن المملكة المتحدة حيث يستعرضون تجاربهم وخبراتهم خلال رحلتهم في البحث العلمي.

وأوضح رئيس النادي الأستاذ مشاري الحارثي أن هذا الملتقى يأتي لتعزيز أهمية البحث العلمي وتبادل المعرفة العلمية والبحثية بين الباحثين السعوديين وخصوصاً خلال فترة ابتعاثهم.

كما أوضحت المشرفة على الملتقى الأستاذة أشواق مدخلي أن الملتقى يتطلع من خلال شعاره بحث علمي رصين لبناء اقتصاد معرفي متين إلى المساهمة في تهيئة جيل بحثي بمهارات معرفية بحثية رصينة يستطيعون من خلاله المشاركة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة وتعزيز اقتصادها.

الجدير بالذكر أن النادي السعودي في ولاية تاسمانيا قدم العديد من البرامج التدريبية والمبادرات المجتمعية وغيرها وذلك خلال فترة وجيزة نالت استحسان الكثير.