مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة 4 والفاعل مجهول

لقي ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني مصرعهم أمس الثلاثاء برصاص مجهولين في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق البلاد، حسب وسائل إعلام رسمية.

وأوردت وكالة الأنباء “إرنا” نقلاً عن للحرس “تعرضت سيارتان لقوات الباسيج، في مقاطعة نيكشهر لاعتداء من ركاب سيارة من طراز بيجو 405” أثناء مرورهما على الطريق.

وأفادت بأن الهجوم أدى الى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة رابع، مشيرة الى أن هوية المعتدين قيد التحقيق.

وشهدت محافظة سيستان-بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات عدة في الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن.

وينشط في المحافظة انفصاليون بلوش وجماعات جهادية، وسبق لإيران اتهام باكستان بدعمهم.

وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم في فبراير (شباط) 2019 أدى إلى مقتل 27 عنصراً من الحرس الثوري. وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه انتحاري باكستاني.

وتبنت الهجوم جماعة “جيش العدل” السنية المتطرفة، التي تقول طهران إنها تشن عمليات غالبيتها انطلاقاً من قواعد في باكستان المجاورة.

كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات تعدها إيران “إرهابية” أو “مناهضة للثورة”.