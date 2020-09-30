حان الوقت لاتباع النظام الغذائي..الصحة تجدد تحذيرها لمرضي السمنة

“اتبع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار” هكذا جددت وزارة الصحة تعليماتها لمرضي السمنة والأمراض المزمنة الاكثر عرضه لمضاعفات كورونا

جددت وزارة الصحة تأكيدها على أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعدون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس “كورونا”.

وأوضحت الوزارة أن أبرز الأمراض المزمنة هي: السكري والسرطان والقلب والضغط والكلى وحساسية الصدر والربو.

وأشارت إلى أن طرق الوقاية من الإصابة بـ”كورونا” حال كان الشخص يعاني من مرض مزمن هي: غسل اليدين وتعقيمها باستمرار، ولبس الكمامة، والاستمرار على الخطة العلاجية والمحافظة على مواعيدها.

ونوهت إلى أن المصابين بالسمنة عليهم اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، ولبس الكمامة، وغسل اليدين وتعقيمها باستمرار، داعيةً إلى تحميل تطبيق “صحة” واستشارة الطبيب عند الحاجة.