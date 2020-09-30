مفاجأة بشأن فسخ عقد البرازيلي.. والأمير هدد بعقوبات تنتظر نادي النصر

كشف القانوني السعودي أحمد الأمير عن مفاجأة بشأن فسخ عقد البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر.

وذكرت صحيفة “UOL” البرازيلية أن جوليانو فسخ عقده مع النصر الذي لم يلتزم بالمتطلبات التي فرضها الفيفا حيث رفع في يونيو الماضي شكوى على النادي بعدم دفع رواتب 5 أشهر، وانتهت أمس المدة التي تم منحها للنصر لدفع المبلغ لذلك فسخ عقده.

وأشارت الصحيفة البرازيلية أن جوليانو دي باولا حتى الآن لم يوقع مع نادٍ جديد بعد فسخ عقده مع النادي السعودي.

وهدد الأمير بعقوبات تنتظر نادي النصر بسبب الاعب البرازيلي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “جوليانو أنهى عقده بسبب مشروع مع النصر وذلك حسب نص المادة 14/1 مكرر من لائحة الانتقالات الدولية”.

وتابع: “في هذه الحالة سوف يلزم فيفا النصر بدفع تعويض مالي عن إنهاء العقد مع كامل المستحقات المالية المتأخرة وذلك حسب نص المادة 17/4 من اللائحة الدولية”.

وأوضح الأمير أن نادي النصر سيكون ملزماً بدفع المبالغ المتأخرة إضافة إلى مبلغ آخر سنة كاملة وغرامة تأخير في حال لم يوقع اللاعب عقد جديد.

وأشار الأمير إلى أنه في حال وقع جوليانو مع نادٍ جديد سيكون النصر ملزماً بدفع المبالغ المتأخرة والفرق بين عقد اللاعب الجديد لموسم مع آخر سنة من عقده مع النادي السعودي وغرامة تأخير.

وأعلن جوليانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن رحيله رسمياً حيثُ قال: “أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين قضيناهما سوياً، لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر وكان ذلك مذهلاً! وسأغادر النصر اليوم.. لأسباب لا أريد الحديث عنها الآن”.