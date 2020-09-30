تراجع أسعار الذهب أدنى حاجز 1900 دولار

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 متجهة نحو تسجيل خسائر شهرية، إذ يقيم المستثمرون المناظرة الأولى التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب وجون بايدن مرشح الديمقراطيين لرئاسة الولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي أن رئيسة المجلس “نانسي بيلوسي” ناقشت مع وزير الخزانة الأمريكية “ستيفين منوشين” مقترح التحفيز الإضافي لدعم الاقتصاد خلال أزمة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6% إلى 1892.70 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوزت 1900 دولار في وقت سابق من الجلسة، وتتجه لتسجيل خسائر شهرية ومكاسب فصلية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.6% مسجلاً 1887.60 للأوقية.