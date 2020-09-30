بعد مناظرة “ترامب” و”بايدن”.. هبوط الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة 

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية ، مستهل تعاملات الأربعاء، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية ومتابعة المناظرة الأولى بين مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة و”دونالد ترامب”، وفي ترقب تصريحات لرئيسة المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”.

وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب600” بنحو 0.3% عند 360 نقطة في تمام الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.5% إلى 4809 نقاط.

وانخفض “فوتسي100” البريطاني بنحو 0.1% مسجلاً 5890 نقطة، فيما هبط “داكس” الألماني 0.5% عند 12767 نقطة.

وكشفت البيانات الاقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا 3.1% في الشهر الماضي وهو مستوى أعلى من توقعات ارتفاعها 0.5%.

كما أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة زيادة سنوية منذ عام 2016 في سبتمبر بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 226.12 ألف إسترليني (290 ألف دولار).