هدف: إعادة صياغة برامج ومبادرات لكافة المستفيدين من الأفراد والمنشآت

عقد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي بن عبدالله الجعويني اليوم، اجتماعاً مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران عبدالسلام بن عبدالله الدريبي، بحث خلاله برامج وخطط التوطين في الشركة وآلية العمل للمساهمة في رفع معدلات التوطين، في ضوء الممكنات والمحفزات التي يقدمها “هدف” لمنشآت القطاع الخاص، انطلاقاً من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وشاهد الجعويني خلال زيارته لشركة إسمنت نجران، عرضاً مرئياً حول إنجازات وبرامج الشركة في مجال التدريب والتوظيف ورحلة التوطين، كما أكد الطرفان على أهمية رفع مستوى الشراكة والتعاون لخدمة أبناء وبنات المنطقة.

وأكد خلال الزيارة، أنه يجري العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، من أجل تحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكافة العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

وفي ختام اللقاء، قدم المدير العام شكره لمنسوبي الشركة على حفاوة وكرم الاستقبال، مثمناً ما حققته من منجزات في مسارات تدريب وتوظيف القوى الوطنية.