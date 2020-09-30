“ميسي” يعترف: أخطأت فعلاً في طلب الرحيل عن برشلونة

أكد نجم وقائد برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يعترف بارتكاب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن النادي الكاتالوني خلال الصيف الجاري، مشدداً في الوقت ذاته على أنه إذا كانت هناك أخطاء فهي فقط، لجعل برشلونة أفضل وأقوى.

أطلق النجم الأرجنتيني رسالة في مقابلة ستنشرها صحيفة سبورت الكتالونية كاملة، من أجل وحدة الصف داخل النادي الكاتالوني: “بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حداً لهذا الوضع، يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم”.

وأضاف: “أعترف بأخطائي، وإذا كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى”.

ويرى الهداف التاريخي لـ”البلاوغرانا” عبر تاريخه: “دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن نتحد دائماً ونسير جميعاً في نفس الاتجاه”.

كما أكد صاحب الكرة الذهبية 6 مرات: “كنت أريد إرسال رسالة لكل الأعضاء، ولكل جماهير النادي التي تتابعنا، إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل للنادي”.