بايدن يصف ترمب : أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، الرئيس دونالد ترمب واتهمه بـ«إفساد الأمور» في أثناء توليه منصبه.

وأضاف بايدن: «أنت أسوأ رئيس شهدته أميركا على الإطلاق»، وبدا غاضباً وسط المقاطعات المتكررة من ترمب خلال أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.

وقال بايدن بعد بضع دقائق: «لقد فجّرها»، متحدثاً عن الاقتصاد الصناعي. واتهم ترمب بالفشل في تأمين صفقات تجارية جيدة، على الرغم من تعهدات حملته بإصلاح تلك الاتفاقات.

ورغم أن أثرها على الانتخابات يبقى محدوداً، فإن المناظرات غالباً ما ترتدي أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاماً في شيكاغو بين جون إف كينيدي وريتشارد نيكسون.

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 أكتوبر (تشرين الأول) على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي.

وسيتواجه نائب الرئيس الأميركي الجمهوري مايك بنس، مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس من جانب الديمقراطيين كامالا هاريس في 7 أكتوبر في سولت لايك سيتي في ولاية يوتا.