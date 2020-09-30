41 مخالفة لـ “إجراءات كورونا” في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 911 جولة رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 41 مخالفة، منها 32 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بتنظيف وتعقيم وتطهير 773 موقعاً، بمشاركة 482 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7626 طناً من النفايات، وأزالت 4503 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9403 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصاً على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر.