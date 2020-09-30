عاجل.. معدل البطالة بين السعوديين يرتفع إلى 4.15 ٪خلال الربع الثاني من عام 2020

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 4.15 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 0.9 ٪ بزيادة 4.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م، وقد تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا (كوفيد -19 )على الاقتصاد السعودي.

وأضافت : بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة(للسعوديين وغير السعوديين ) 4.59 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما أظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثاني من نفس العام التغيرات التالية للمتعطلين السعوديين:

• ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين من 8.11 % في الربع الأول عام 2020م إلى 4.15 ٪ في الربع الثاني 2020م.

• بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 1.8 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول منه، وذلك بارتفاع قدره 5.2 نقطة ، وبلغ معدل البطالة بين السعوديات 4.31 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 ، بارتفاع قدره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

• نسبة 1.63 ٪ من السعوديين العاطلين عن العمل في الفئة العمرية(20-29 سنة).

• نسبة 6.56 ٪ (أي أكثر من نصف السعوديين العاطلين) عن العمل حاصلين على درجة البكالوريوس ، كما أن نسبة

6.24 ٪ من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية.

• نسبة 1.71 ٪من السعوديين الذكور، و0.94 ٪ من السعوديات الإناث العاطلين والعاطلات عن العمل لم يسبق لهم

العمل من قبل.

• بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 8.48 ٪ في الربع الثاني من عام 2020 ، وهو ما يعكس بشكل

أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 9.25 ٪ في الربع الأول من عام 2020 إلى 4.31 ٪

في الربع الثاني من نفس العام.

• بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور6.65 ٪في الربع الثاني من عام 2020م، محقق ا انخفاض

قدره (-1.0 )نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.