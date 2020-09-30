باب رزق جميل: تأجيل دفعات العملاء لمدة تسعة أشهر لمواجهة آثار كورونا

أعلنت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر – أول شركة تمويل متناهي الصغر في المملكة – عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي عن مبادرتها لدعم جهود الدولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بتأجيل دفعات العملاء لمدة ستة اشهر اعتبارا من 14 مارس 2020 م وتمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاث أشهر إضافية تنتهي بتاريخ14ديسمبر 2020.

جاء ذلك في سياق ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي في إطار جهود الدولة “أيدها الله” للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن فايروس كورونا (COVID-19) وذلك من خلال إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات بهدف دعم تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبدالرحمن الفهيد مدير عام شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي ، وحرصاً على دعم الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الجائحة على المواطنين والمواطنات.

وأشار إلى أن شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر تعمل حالياً على طرح البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر لمواجهة آثار كورونا وقد قامت شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر منذ بدأ انتشار الفيروس بتسخير جهودها الإعلامية بإطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والتي تفاعل معها شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن باب رزق جميل قد قام خلال العامين 2018 – 2019 في تمويل المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بتمويل عدد 11,143 أسر منتجة، وعدد 1,944 مشروعا من المشروعات متناهية الصغر.

وذكرت الشركة ان قطاع التمويل متناهي الصغر أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة، لذلك تسعى الشركة إلى تعزيز الأثر الإيجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في قطاع ريادة الاعمال، الذي يعد أحد أهم أعمال قطاع التمويل متناهي الصغر ومن هذا المنطلق تسعى شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر بشكل دائم إلى تقديم دور أكثر حيوية في تعزيز الاستدامة من خلال إطلاق مبادرات نوعية لخدمة المجتمع.