“لاجارد” تلمح لتعديل مستهدف المركزي الأوروبي لمعدل التضخم

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” بأن مخاوفهم بالنسبة لمعدل التضخم تغيرت من ارتفاعه إلى مستويات مقلقة إلى تراجع معدلاته، ما يستدعي تفكير البنك في استراتيجية تدفعه للارتفاع عن المستهدف الحالي.

وقالت “لاجارد” على هامش مؤتمر يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت: “صياغة مستهدف التضخم عند مستوى أقل من، لكن قريب من 2% كان مناسباً في وقت يسعى فيه البنك لترسيخ المصداقية، لكن المخاوف التي نواجهها الآن اختلفت ويجب أن ينعكس ذلك على مستهدفنا الخاص بالتضخم لدعم توقعاتنا”.

وأضافت: “اقتصاداتنا تتغير ونحن بحاجة إلى تتبع المفاهيم العامة للتضخم التي تحدد التكاليف التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية”.

ومع ذلك شددت رئيسة المركزي الأوروبي أن هدفهم ليس تحريك أهداف السياسة النقدية إنما كيفية قياس التضخم في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أكدت “لاجارد” ضرورة التفكير في التفاعلات ما بين السياسة النقدية والمالية، والتوصل إلى توافق واضح في الآراء بشأن الأدوات المتاح استخدامها حينما يكون التضخم منخفضاً للغاية.