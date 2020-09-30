أمانة الشرقية تطرح 70 فرصة استثمارية متنوعة بالمنطقة

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 70 فرصة استثمارية بمختلف المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام ومحافظات المنطقة، تمثل دفعة جديدة من الفرص المطروحة خلال العام الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة شملت فرصاً في أنشطة الترفيه، والمجمعات والأسواق، والمحلات التجارية، كما شملت فرصا في الفعاليات والألعاب والمدن المائية، ومراكز السياحة والمطاعم، والأندية الرياضية بمدد وعقود ومساحات مختلفة.

وبين الصفيان أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها.

ودعت الأمانة الراغبين بالفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة إلى تصفح بوابة “فرص” وتطبيق “فرص” الذكي والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، بهدف الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية، إضافةً إلى التواصل إلكترونياً مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.