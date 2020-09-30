المراعي توفر منتجات غذائية مجانية لمرضى جمعية أحياها

وقّعت شركة المراعي اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان “أحياها” بالمدينة المنورة؛ بهدف توفير منتجات الشركة الغذائية مجانًا للمرضى.

وقال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “إن هذه المبادرة تأتي إيمانًا من المراعي بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية تجاه هذه الفئة الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على أهمية التكافل الاجتماعي عبر دعم جهود الجمعيات الخيرية في مختلف مدن المملكة.”

يجدُر بالذكر أنّ شركة المراعي تقدم سنويًا منتجات مجانية لأكثر من 300 جهة خيرية تعمل في نشاطات متنوعة بشتى مناطق المملكة.