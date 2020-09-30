بدءا من الأحد.. “السديس” يوجه بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط

وجه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط، بدءا من الأحد المقبل، تسهيلا على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال “السديس” إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.