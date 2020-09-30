“التعليم” تعتمد إيقاف بدل التربية الخاصة لبعض الفئات #عاجل

علمت “الوئام”، قيام وزارة التعليم، بإيقاف بدل التربية الخاصة عن بعض الفئات.

وشملت الفئات، جميع العاملين والعاملات (قائد/قائدة، وكيل/وكيلة، مرشد طلابي/مرشدة طلابية، الحارس/ة)، بالبرامج التي تقلص عدد فصول التربية الخاصة فيها إلى أقل من فصلين (وإذا قل عدد الطالبات عن عشر طالبات في البرنامج).

كما شملت رائد/رائدة النشاط بالبرنامج التي تقل فصوله عن ثلاثة فصول في التربية الخاصة في الأعوام السابقة ومعلمو/معلمات مواد التعليم العام التي تقل أنصبتهم عن عشر حصص.

وكذلك المنقولون والمنقولات ممن كانت تصرف لهم التربية الخاصة في الأعوام السابقة، والملتحقون/والملتحقات بدورات تدريبية لمدة فصل دراسي كامل، والموفدون والموفدات للدراسة داخليا وخارجيا.