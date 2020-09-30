“الأمن السيبراني وتمويل الإرهاب” على رأس مباحثات محافظو مؤسسات النقد بدول التعاون الخليجي

عقد أصحاب المعالي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ75 -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي محافظ البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالحميد سعيد، -رئيس الدورة الحالية-، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث أصحاب المعالي أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات من بينها أهم الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك، لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، إلى جانب موضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

واستعرضت اللجنة مبادرة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها وتكرار وقوعها، إلى جانب رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد كورونا)، وتناول الاجتماع الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.

كما اطلعت اللجنة على أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.