“الفيصل” يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجيا

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس لجنة الحج المركزية ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة ، إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي ، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل ، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ، ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله.

وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل ، إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م ، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

ويتم في المرحلة الثانية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م ، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

أما المرحلة الثالثة فسيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها ، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م ، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا ، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.