المالية: تقدير إيرادات الميزانية عند 846 مليار ريال.. وتراجع العجز إلى 5%

أعلنت وزارة المالية، في بيانها التمهيدي للميزانية العامة، لعام 2021، عن تقديرات بتحقيق الايرادات العامة للدولة التي تصل إلى 846 مليار ريال عام 2021 مقابل إجمالي نفقات 990 مليار ريال، ليصل إجمالي العجز المقدر 145 مليار ريال، بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزارة، أن الإيرادات العامة ستشهد عام 2021، ارتفاعا مقارنة مع توقعات العام الجاري 2020 والتي جاءت عند 770 مليار ريال، أما النفقات، من المتوقع أن تكون عند 1,068 مليار ريال، ما يعني أن العام 2021 سيشهد انخفاضا طفيفا.

وأشارت إلى أن هناك تحسن كبير في عجز الميزانية في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 الذي شهد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، فمن المقدر أن ينخفض العجز العام من 298 مليار ريال في العام الجاري ويمثل 12% من الناتج المحلي الاجمالي إلى 145 مليار ريال في العام 2021 ويمثل 5.1% من الناتج المحلي أي أن العجز سينخفض بنسبة 51%.

وتظهر البيانات أن العجز في الميزانية من المقدر له ان يواصل تراجعه في العام 2022 ليسجل 91 مليار ريال يمثل 3% من الناتج المحلي الاجمالي ثم يسجل انخفاض كبير في العام 2023 عند 13 مليار ريال فقط بنسبة 0.4% فقط من الناتج المحلي