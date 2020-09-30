“فلكية جدة”: القمر يقترن بالمريخ الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر سيقع قرب كوكب المريخ ظاهريًا على قبة السماء مساء الجمعة 2 أكتوبر 2020 في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في الوطن العربي، وذلك قبل أربعة أيام فقط من وصول المريخ إلى أقرب مسافة مع كوكبنا وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر والمريخ سوف يظهران فوق الأفق الشرقي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، حيث سيكون القمر مضاء بنسبة 99% في حين أن المريخ سيظهر إلى جواره كنجمة حمراء يفصل بينهما درجتان.

المريخ أصبح أكثر سطوعاً مقارنة ببضعة أسابيع مضت، فمنذ منتصف أغسطس أصبح أكثر سطوعا من نجم الشعرى ألمع نجم في السماء، وبحلول شهر سبتمبر زاد لمعانه لينافس لمعان كوكب المشتري في طريقة ليصبح ثاني أكثر الكواكب لمعانا بعد كوكب الزهرة الذي يرصد بشكل رائع في سماء الفجر في الوقت الحالي.

خلال شهر اكتوبر 2020 سيظهر المريخ مثل نجم ساطع جدا بالعين المجردة في سماء المساء وفي الأفق الغربي في سماء الفجر، المريخ سوف يقع في أقرب مسافة من الأرض في السادس من أكتوبر حيث سيلاحظ أن حجمه قرصه الظاهري زاد عند رصده من خلال التلسكوب حيث سيبلغ 22.6 ثانية قوسية وسيصل لمعانه الأقصى إلى 2.6- وبعد أسبوع من ذلك سوف يصل إلى التقابل.

بشكل عام خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2020 سيفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشترى باعتباره رابع ألمع جسم سماوي بعد الشمس والقمر والزهرة على التوالي.

سبب التغير الكبير في لمعان المريخ حيث نراه تارة خافتا وساطعا تارة أخرى مقارنة بالمشتري الذي يبقى ثابتا تقريبا، ذلك لأن تغير المسافة كبير بين الأرض والمريخ، في حين ان نسبة التغير في المسافة بين الارض والمشتري صغيرة الى حد ما.

من ناحية أخرى ستشهد مناطق محدودة في أمريكا الجنوبية تحرك القمر امام المريخ ويحجبه مؤقتا في ظاهرة تسمى (الاحتجاب) وهي غير مشاهدة في الوطن العربي.