القبض على 3 متهمين بارتكاب حادثتي سلب بالقوة وانتحالهم صفة رجال أمن بالرياض

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين (مواطنين ومقيم من الجنسية الأردنية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لارتكابهم حادثتي سلب بالقوة تمثلت باستدراج أشخاص من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحويل العملات وبيعها بأسعارٍ منافسةٍ أقلَّ من سعر الصرف الفعلي، وانتحالهم صفة رجال أمن عند مقابلة ضحاياهم، واحتجازهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهم، حيث استولوا على (120,000) ريال، تم استرداد مبلغ (80,000) ريال منها.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.