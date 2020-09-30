تمديد تكليف “العتيبي” متحدثاً رسميّاً لصحة مكة المكرمة

جدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير؛تكليف الأخصائي الإداري حمد بن فيحان العتيبي؛ كمتحدث رسمي للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة .

وذكر مطير بأن العتيبي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة مكة المكرمة، التي تدرجت في العمل الإداري بالمنشآت الصحية، وأثبتت جدراتها من خلال المناصب الإدارية والمهام التي أسندت إليه،، حتى تم تكليفه كمتحدث رسمي منذ عام ١٤٣٨هـ، وعليه فقد تم تكليفه كمتحدث رسمي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة .

وأعرب العتيبي عن بالغ شكره وإمتنانه على هذه الثقة الكريمة سائلاً الله أن يعينه ويوفقه على تقديم مزيداً من العطاء لخدمة دينه ووطنه وجميع أهالي وزوار البيت العتيق.