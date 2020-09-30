اتفاقية تعاون لتطوير قدرات الكادر الاجتماعي من منسوبي موارد الرياض

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الأخصائيين الاجتماعيين لتبادل الخبرات بين الجهتين وتدريب وتطوير الكادر الاجتماعي والنفسي من منسوبيهم.

وقع الاتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ورئيس جمعية الإخصائيين الاجتماعيين د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي.

وتنص الاتفاقية على ان تقدم الجمعية البرامج التدريبية والبحثية للكادر الاجتماعي والنفسي في قطاع التنمية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إضافة إلى فتح المجال لتدريب خريجي الجمعية في فروع وزارة الموارد البشرية في منطقة الرياض وتوجيههم للإدارات المختصة والإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات بين الجهتين.

يذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من كافة الخبرات والإمكانيات لدى جهات القطاع الحكومي والخاص واستثمارها في تطوير الخدمات المقدمة لفئاته المستفيدة في جميع القطاعات.