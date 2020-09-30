الجمعية العمومية لمنتدى الخبرة السعودي تعقد إجتماعها الأول

عقدت الجمعية العمومية لجمعية منتدى الخبرة السعودي إجتماعها الأول غير العادي برئاسة الدكتور أحمد بن حسن الشهري وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ محمد الحربي و ذلك مساء الأثنين الماضي في فندق مداريم كراون بالرياض. وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات المناسبة.

استهل الإجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري نوه فيها بأهمية العمل التطوعي المجتمعي الذي تسعى دولتنا المباركة لدعمه وتشجيعه والتوسع فيه وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وأشاد بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على مابذلوه من جهود لخدمة هذا الكيان الوطني لتحقيق أهدافه الوطنية التي أنشيء من أجلها مشيداً ايضا بجهود ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الجهة المشرفة على ماتقدمه من دعم وتشجيع للجمعية واختتم كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم في دعم الجمعية من الداعمين والرعاة خصوصا الشيخ فرحان بن نايف الجربا و رجل الأعمال حمود بن عبدالله الذييب كذلك قدم شكره لكافة وسائل الإعلام على دعمهم الإعلامي اللا محدود لأنشطة وفعاليات المنتدى وكل العاملين في الجمعية وحث الجميع على مضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق طموحات جمعية منتدى الخبرة السعودي للريادة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي لخدمة بلادنا المباركة في ظل دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين رعاهم وحفظهم الله.

بعد ذلك توالت الكلمات من الدكتور عبدالرحمن الهيجان نائب رئيس المنتدى والدكتور عبدالرحمن العناد عضو المنتدى و تم خلال الاجتماع تكريم بعض أعضاء المنتدى نظير جهودهم المتميزة وهم: د. عبدالرحمن العناد واللواء الدكتور شامي الظاهري واللواء الدكتور زايد العمري والدكتور خليل الخليل والدكتور تركي العيار رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام

والأستاذ فهد الشيباني و الأستاذ محمد الشريف والأستاذ محمد الدواس وفندق مداريم كراون ومن الجانب الإعلامي تم تكريم وكالة الأنباء السعودية(واس).