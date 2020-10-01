فتح القبول لرتبة جندي أول وجندي لحملة الثانوية بمكافحة المخدرات #وظايف_شاغرة

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل وذلك للرتب جندي أول وجندي لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم علي ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته بها.

تفاصيل وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

جندي أول بالشروط الخاصة بالتخصص التالية :

الثانوية أو ما يعادلها مع دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم

جندي بالشروط الخاصة بالتخصص التالية :

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط المطلوبة للتقديم:

لا يكون موظفا في جهة حكومية.

يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

سعودي الأصل ويستثنى من ذلك من نشأ بالخارج.

حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة.

حاصلا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.

معادلتها من وزارة التعليم للحاصلين عليها من الخارج.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

وسيتم التقديم اعتباراً من الأحد 1442/2/17هـ حتى الخميس الموافق 1442/2/21هـ .

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة عند التقدم .