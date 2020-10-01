“المملكة توحيد ووحدة” برنامج دعوي للتحّذير من خطر الجماعات الإرهابية

دشن محافظ الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري يوم أمس الأربعاء، البرنامج الدعوي «المملكة توحيد ووحدة» بحضور مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدوادمي: عبدالله بن رجا الروقي.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج أعلن انطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، قبل عدة أيام بحضور وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

ويشتمل البرنامج على أكثر من ٧٠ كلمة في محافظة الدوادمي والقرى التابعة له وتناولها جميع الجوانب العلمية والفكرية والتحذير من الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، ومكانة المملكة العربية السعودية .