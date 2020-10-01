شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في المؤسسة العامة للحبوب #وظايف_شاغرة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة في فرع ينبع.

وسيبدأ التقديم عليها اعتباراً من الساعة 7,30 صباح يوم الاحد 17 /2 /1442 هـ الموافق 4 /10 /2020 م ولمدة 7 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني: www.sago.gov.sa.

ومن ضمن الوثائق المطلوب ارفاقها مع الطلب: صورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهل. وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية وصورة من السجل الأكاديمي.

صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد وصورة من اختبار القدرة المعرفية/الاختبار التحصيلي/اختبار قياس) إن وجدت ولن ينظر باي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها.

أما التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحاً يوم الاحد 24 /2 /1442 هـ الموافق 11 /10 /2020 م.

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

https://cp.sago.gov.sa/Files/Media/FileManager/JobsYanbu.pdf