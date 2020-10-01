ارتفاع أسعار النفط أولي تعاملات اكتوبر وبرنت يسجل 42.39 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط مستهل تعاملات اليوم الخميس، وأولي تداولات شهر أكتوبر، ارتفاعا هامشي ليعوض جزء من خسائر سبتمبر التي تخطت نسبتها 6% ، مدعومة بمتابعات المستثمرون لتداعيات فشل مباحثات الديمقراطيون والبيت الأبيض حول حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر 0.2% إلى 42.39 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 0.2% عند 40.29 دولار للبرميل.

وفشل وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين” ورئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز، وسط تعهدات بمواصلة المحادثات.

كما يتابع المستثمرون مستجدات جائحة “كورونا” مع مواصلة الفيروس تفشيه السريع إذ تقترب إجمالي الإصابات عاليماً من 34 مليون فيما تجاوزت الوفيات حاجز المليون.