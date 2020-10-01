تقنية القنفذة تحتفل اليوم الوطني السعودي الـ90

أقامت الكلية التقنية بالقنفذة احتفالاً افتراضياً بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك عبر منصة التيمز برعاية سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أ.فيصل كدسه ومتابعة سعادة عميد الكلية حامد علي المنتشري وحضور وكلاء ومدراء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية من مدربين وإداريين ومتدربين.

وأوضح عميد الكلية أن هذا اليوم يستذكر فيه قصة عظيمة وحكاية ازلية مصنوعة من تراب الارض الممزوج بدماء الابطال وعرق الشرفاء وهمة الرجال الذين سطروا مسيرة الولاء والوفاء وشاركوا بتدوين الملاحم التاريخية وصناعة الواقع المشرق.

وأشار إلى أن الكلية أقامت عدة فعاليات بهذه المناسبة لإتاحة الفرصة لمنسوبي الكلية من مدربين ومتدربين واداريين للتعبير عن مشاعرهم تجاه هذا الوطن العظيم فتم اطلاق مسابقة وطنية للمتدربين لأفضل مشاركة وانشاء حائط الكتروني للمجتمع للتعبير عن مشاعرهم الوطنية.

وأيضا تفعيل منصة نون والتي تم اطلاقها العام الماضي لاستقبال المشاركات الوطنية ، وتم استعراض جميع المشاركات وإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة بالاحتفالية.

وأضاف تمر الاعوام تلو الاعوام وفي كل عام تطلع علينا منجزات جديدة وتقدم مبهر يشار له بالبنان تطور يسعد المحب ويغيض الحاقد وانت ايها الوطن الاستثنائي تسير بخطى الواثق بالله نحو الهدف السامي والقمة العالية التي تطاول الجبال شموخا والصخر قوة وصلابة يشهد بذلك الاعداء قبل الأصدقاء حفظك الله يا وطني وكل عام وانت في خير وسلام يا وطن السلام .