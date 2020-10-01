صندوق النقد: ارتفاع احتياطي العملات العالمي إلى مستوى قياسي يتجاوز 12 تريليون دولار

قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، الخميس، إن الاحتياطي العالمي من العملات ارتفع إلى مستوى قياسي بنحو 12.031 تريليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 11.703 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة السابقة

وأضاف البيان، وفقًا لما ذكرته “رويترز” أن حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات العملة سجلت 61.3% بإجمالي 6.9 تريليون دولار في الربع الثاني، منخفضة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي التي بلغت حصته خلالها 61.8% أو 6.77 تريليون دولار.

بينما استقرت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية عند 20.3% في الربع الثاني، مقارنة مع 20% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

واستقرت أيضًا حصة الين عند 5.7% خلال الربع الثاني، وتغير نصيب اليوان الصيني قليلاً عند مستوى 2%.

ومن المعلوم أن الاحتياطيات العالمية هي أصول البنوك المركزية المحتفظ بها بعملات مختلفة، والتي تستخدم بشكل أساسي لدعم التزاماتها، وأحيانًا للمساعدة في دعم عملاتها.