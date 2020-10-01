للمرة الأولى منذ 21 عاما.. تعليق التداولات في بورصة طوكيو طوال اليوم بسبب مشكلة في النظام

شهدت بورصة طوكيو أسوأ توقف للتداولات منذ أن تحولت إلى التعاملات الإلكترونية بالكامل عام 1999، إذ تسبب خلل في النظام في توقف التداول طوال اليوم.

وأثر توقف التداولات الخميس على أكثر من 2500 سهم مدرج بالبورصات التي تديرها “جابان إكستجينج جروب” التي تعد أكبر مشغل للبورصات في آسيا من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وقالت الشركة المشغلة لثالث أكبر بورصات العالم إن التوقف بسبب عطل في الأجهزة، دون تحديد اسم الشركة أو النظام المسؤول.

وأعلنت البورصة توقف التداولات قبل الموعد المحدد لافتتاح السوق بفترة وجيزة، ولكنها ذكرت لاحقًا أن التوقف سيستمر طوال اليوم، وأنها تتوقع استئناف التداولات بصورة طبيعية الجمعة.

وأوضحت البورصة في بيان: نحن نعتذر للمستثمرين والمشاركين في السوق على التسبب في اضطرابات.