أردوغان يكذب.. بيانات من 270 مركز اختبار تكشف الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في تركيا

كشفت وثائق جديدة، اطلعت عليها وكالة «بلومبرج» الأمريكية، كذب وتستر الحكومة التركية بشأن حجم تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، وأظهرت أن الأرقام والبيانات التي تعلنها حكومة أنقرة لا تتناسب أبدًا مع حجم الإصابات الحقيقي على الأرض.

وقال النائب مراد أمير، من حزب «الشعب الجمهوري»، إنه حصل على هذه الوثائق من بيانات جمعتها مراكز الاختبار في أرجاء تركيا.

وكشفت الوثائق أن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس «كوفيد19»، يوم العاشر من سبتمبر، كانت 29 ألفًا و377 حالة إصابة، مقارنة بـ1512 حالة فقط أعلنت عنها وزارة الصحة التركية.

وكانت وزارة الصحة قررت تغيير المسمى المستخدم في الإعلان عن الإصابات الجديدة، في يوليو الماضي، لتعتمد كلمة أعداد «المرضى» بدلًا من أعداد «الإصابات».

وقال أمير لـ«بلومبرج»: «المقارنة بين الأرقام الحقيقية وتلك التي تعلن عنها الحكومة تظهر بشكل صارخ السبب الذي دفع وزارة الصحة إلى تغيير المسمى المعتمد في يوليو».

وأضاف: «الأرقام الخاصة بالحالات الإيجابية ارتفع بشكل كبير لدرجة أنهم قاموا بتلفيق هذا الشيء المسمى بأعداد المرضى».

وأوضح النائب أن الأوراق التي حصل عليها تعتمد على بيانات من 270 مركز اختبار حول تركيا، أظهرت ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إصابة يومية في العاصمة اسطنبول وحدها، وهو ضعف الرقم الذي تعلن عنه الحكومة.

وكانت الحكومة التركية أعلنت أن أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغت 318 ألف و663 شخصًا، منذ تفشي الجائحة، مع 8 آلاف وفاة، لكن تجمع من الأطباء الأتراك يؤكدون أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تكشف الحقيقة كاملة بشأن حجم الجائحة.