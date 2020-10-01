خلال 8 أشهر.. 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد بنمو 85%

97 % من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد عن طريق البنوك

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تجاوز إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديدة حتى شهر أغسطس من العام الجاري 2020 جميع ما قُدم من تمويل عقاري من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل خلال العام الماضي 2019 كاملاً.

وأشار النشرة إلي ارتفاع عدد عقود التمويل السكني العقاري الجديدة خلال شهر أغسطس 2020، إلى 22,121 عقد بقيمة تجاوزت 10.1 مليار ريال، بحسب، محققةً نمو 80% في عدد العقود مقارنة بأغسطس 2019م الذي سجل 12,306 عقد، ونمو 94% في التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنحو 5.2 مليار.

وبحسب النشرة واصلت عقود التمويل السكني الجديدة نموها محققةً ما يتجاوز ما حقق في عام 2019 بأكثر من 178 ألف عقد بنمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجّل 96,787 عقد تمويلي بقيمة 43.8 مليار ريال، كما شهد حجم التمويل نمو لأكثر من 82.4 مليار حتى أغسطس الماضي، بنسبة نمو 88% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وأظهرت نشرة “ساما”، أن قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري المُقدمة للأفراد في أغسطس 2020 كانت عن طريق البنوك، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 79% من التمويل بنحو 8 مليارات، و16% للشقق بقيمة 1.6 مليار ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 560 مليون.

وأظهرت إحصائيات “ساما” أظهرت نمو في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17,096 مليار.