حتى 14 أكتوبر.. البحرين تمدد العمل بإجراءات مكافحة كورونا

دعا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، إلى مواصلة الالتزام للبحرين لمدة أسبوعين إضافيين، حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، لخفض معدلات انتشار فيروس كورونا.

وقال إن حماية المجتمع وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين تتطلب من الجميع المساهمة والعطاء في الظروف الراهنة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحرص على حث الجميع على الالتزام لتحقق النجاح في هذه المرحلة كما حققناه في مراحل متعددة في مواجهة فيروس كورونا.

وأشاد بما أبداه المواطنون والمقيمون من تفاعل وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق ما تم تفعيله من دعوات للمساهمة من قبل الجميع ضمن إطار الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات من أفراد المجتمع هو خير دعم للجهود الوطنية لفريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يمكنه من مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بهذا الشأن وفق ما هو مخطط لها حتى الوصول للأهداف المنشودة.