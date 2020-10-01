“حقوق الإنسان” ترصد عدم نظافة وضعف تجهيزات بعض مجمعات الصحة النفسية #عاجل

رصدت هيئة حقوق الإنسان عددًا من الملاحظات خلال زيارات فرقها التفقدية لمختلف مجمعات الصحة النفسية بمناطق المملكة.

وشملت الملاحظات، بحسب بيان اليوم (الخميس)، تفاوت الوضع العام لمباني المجمعات، وعدم مناسبة مستوى النظافة والصيانة في بعضها، وضعف تجهيزاتها، وحاجتها إلى كوادر طبية متخصصة.

في السياق، اطلعت الهيئة على الخدمات المقدمة للرعاية المنزلية للمستفيدين، والوقوف على أعداد المنومين والطاقة الاستيعابية المقدرة للمجمعات وتطبيق الأنظمة الغذائية المتخصصة ومدى مناسبة الوجبات المقدمة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنها ستعمل الهيئة مع جهات الاختصاص لمعالجة جوانب القصور المرصودة.