أمانة مكة تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز والأفران

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة البلديات، حملة موسعة على أفران بيع (التميس والفول) للتأكد من التزامها بتطبيق الإشتراطات الصحية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية والمرتبطة.
وشدَّدت وكالة البلديات، على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.
ودعت وكالة البلديات إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة، مؤكدةً تشديد الرقابة على الأفران، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة.