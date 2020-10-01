أمانة مكة تمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز والأفران

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في وكالة البلديات،‬⁩ حملة موسعة على أفران بيع (التميس والفول) للتأكد من التزامها بتطبيق الإشتراطات الصحية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار ⁧‫فيروس كورونا المستجدّ‬⁩، ضمن النطاق الإشرافي لأمانة العاصمة المقدسة‬⁩ ممثلةً في ⁧‫البلديات الفرعية‬⁩ والمرتبطة‬⁩.

وشدَّدت ⁧‫وكالة البلديات‬،⁩ على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.

‏ودعت وكالة البلديات إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، للمحافظة على الصحة العامة، مؤكدةً تشديد الرقابة على الأفران، وضبط التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة.