وزير الخارجية المصري يفضح تناقض تصريحات تركيا حول “اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان”

انتقد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تعليقات تركيا المتوالية حول مصر، مؤكدا أنها تحمل تناقضات كبيرة.

وقال شكري، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، إنه خلال الأيام الماضية بدأت تنهال علينا تصريحات من منظور تركي حول اتفاقية مصر مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية، تحمل تناقضًا كبيرًا في ظل تأكيد أنقرة أيضًا على أن تلك الاتفاقية ليست مؤثرة على المصالح التركية.

وتابع شكري: أحاديث تركيا متناقضة، وادعاءهم بأنهم يعرفون مصالح مصر أكثر من قادتها باطل. مشددا أن مصر لم ولن تفرط في حبة رمل أو نقطة مياه إقليمية.

وشدد “شكري” على تركيا بضرورة أن تهتم بسياساتها أكثر، بدلا من احتضان تنظيمات وعناصر إرهابية، ومحاولة التواجد غير الشرعي في دول أخرى. مؤكدا على أن “مصر معروفة بالتزامها ومراعاتها لكافة القوانين الدولية”.