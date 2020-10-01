وفاة بطل سعودي بعد 20 عاما من تحريره طائرة روسية مختطفة بالمدينة

توفي اللواء علي الرحيلي، قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة، التي وقعت في المدينة المنورة، قبل 20 عاما، بعدما عانى من الفشل الكلوي، ودفن في المدينة.

وقاد الراحل، عملية تحرير الطائرة الروسية، التي أجبر خاطفوها قائدها على الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بالمدينة، قبل قرارهم بمغادرة المطار ومداهمة فرقة أمنية بقيادة “الرحيلي” والقبض علة الخاطفين.

وعقب إعلان وفاته، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين توجهوا بالدعاء للبطل الراحل، وكتب فواز الخضيري: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله البطل اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي خالص العزاء والمواساة لأهله ومحبيه”.

وأضاف سعيد الشهراني: “اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، كان الفقيد قائد عملية تحرير الطائرة الروسية عام 2001 في المدينة المنورة وقائد العملية ضد الإرهاب في الرس رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.