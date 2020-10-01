بتوجيه خادم الحرمين: إقامة صلاة الغائب على أمير دولة الكويت الشقيقة بالمسجد الحرام

بتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أقيمت صلاة الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة – رحمه الله – بالمسجد الحرام والذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي الموافق 12/2/1442هـ .

وقد أم المصلين لصلاة الغائب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور عدد من قيادات الرئاسة، وأوضح معالي الشيخ السديس أن إقامة صلاة الغائب على سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحرمين الشريفين تعكس عمق الترابط العميق بين دولتنا المباركة -حماها الله-ودولة الكويت الشقيقة -رعاها الله-.

مؤكداً أن فقيد دولة الكويت فقيد للأمة العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ويديمهما ذخرًا للوطن والمواطنين وأن يحفظ دول الخليج من كل سوء ومكروه وأن يرحم سمو أمير دولة الكويت وأن يسكنه فسيح جناته.