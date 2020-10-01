الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة على 5 مناطق

شهدت عدد من المحافظات في المملكة اليوم، أمطارا متدرجة من خفيفة إلى متوسطة.

وهطلت أمطار على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت على محافظة الطائف، شملت أحياء قروى والخالدية والمثناه والوسام والسلامة والمنطقة المركزية ومعشي ومسرة وطريق الملك فهد الدائري.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا بشأن هطول أمطار على بعض محافظات مكة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل الأحساء 40 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما تسجل أبها 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.