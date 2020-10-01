“الهلال الأحمر” بجدة يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، بأنه بناء على ما ورد من تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن تقلبات الأجواء، رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية .

كما أكد “أبوزيد” أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المحافظة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ طبي أو مرضي أوعبر تطبيق أسعفني .