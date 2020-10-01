الخطوط الجوية الكويتية تكشف حقيقة إقرار مجلس الأمة بيعها أو خصخصتها

نفت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، إقرار مجلس الأمة بيعها أو خصخصتها.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، إنها تود التوضيح بأن ما تم اقراره في جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي يتعلق بالمادة ( 8 ) من قانون 2008/8 الخاصة بالحقوق المالية للموظفين المتقاعدين من الشركات التابعة للخطوط الجوية الكويتية (كاسكو).

وتابعت، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام من بيع أو خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بموجب التعديل التشريعي الذي تم اقراره خلال تلك الجلسة.