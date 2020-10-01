اعتماد 7 طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق في الدوري

اعتمد اتحاد كرة القدم، 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات الدوري للمحترفين 2020-2021، وفق ما أعلن.

وأشار اتحاد القدم أن الطواقم التحكيمية السبعة، متاحة لكل فريق سواء كانت المباراة على أرضه أو خارجها، مشيراً أن طلب الحكام يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يوماً على المباراة، باستثناء الجولة الأولى التي حدد لها 14 يوماً سبب قرب انطلاق الدوري، الذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر الجاري.

وأوضح الهرم الكروي، أن الأندية ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، إضافة إلى استيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية.

يذكر أن لجنة الحكام في اتحاد القدم، أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تدريبية وتثقيفية للحكام، منها 5 دورات لتقنية الفيديو، حيث تم اعتماد 44 حكماَ وحكماً مساعداً للتقنية.