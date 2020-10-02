عاجل… إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس #كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا وقال إنه وزوجته ميلانيا سيخضعان للحجر الصحي

وأوضح ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار الفيروس، مؤكدا إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر ترامب في الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما.