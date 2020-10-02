وفيات #كورونا في أمريكا تتجاوز 207 آلاف

ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 207 آلاف و743 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى سبعة ملايين و273 ألفاً و943 حالة، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 الخميس بالتوقيت المحلي (00:00 الجمعة بتوقيت غرينتش)، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته هو وزوجته ميلانيا بكورونا، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 46 ألفاً و164 حالة إصابة جديدة و884 حالة وفاة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 33 ألفاً و159 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من نيوجيرسي وتكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ821 ألفاً و830 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت 240 ألف حالة تصل إلى 370 ألف بحلول الأول من ديسمبر المقبل.