47 يوماً بلا إصابات محلية بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

وبذلك تستمر الصين لليوم الـ47 على التوالي دون تسجيل حالات جديدة محلية العدوى.

من ناحية أخرى، أفادت لجنة الصحة بتعافي 7 مرضى في الساعات الأخيرة ليصل إجمالي المصابين النشطين في البلاد إلى 189 بينهم حالة واحدة خطيرة.

ولم تعلن اللجنة عن حالات وفاة جديدة بسبب مرض “كوفيد 19” الناجم عن الفيروس، لتستقر الحصيلة عند أربعة آلاف و634 حالة من بين إجمالي 85 ألفاً و424 مصاباً في الصين منذ ظهور الوباء.