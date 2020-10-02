المنافسة تتجدد بين ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

ستتجدد المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد وقوع برشلونة ويوفنتوس سوياً في دور المجموعات يوم أمس الخميس.

ووقع الفريقان اللذان التقيا في نهائي نسخة 2015 في المجموعة السابعة بجانب دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وسيلتقي حامل اللقب بايرن ميونخ مع أتلتيكو مدريد في المجموعة الأولى التي تضم سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو أيضاً.

وأسفرت القرعة، التي سحبت في إستوديو للتلفزيون في جنيف، عن مواجهات قوية.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة، فيما يتواجه ليفربول بطل انجلترا مع أياكس أمستردام بالمجموعة الرابعة، وتشمل أيضاً أتالانتا غزير الأهداف كما يلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان بالمجموعة الثانية.