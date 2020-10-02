واتساب لمستخدميه: بهذه الميزة الجديدة لن تنزعجوا بعد اليوم

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب ميزة جديد للحد من الازعاج في التطبيق. ويشهد التطبيق وصول ميزة جديدة بسيطة إلا أنها مفيدة للغاية وتهدف إلى المساعدة في الحد من الدردشات المزعجة التي لن تتوقف.

ويوفر الإصدار العادي من تطبيق واتساب بالفعل إمكانية كتم صوت المحادثات لفترة زمنية معينة، والآن قام المطورون باستبدال أحد الخيارات الحالية في التطبيق، حيث تم استبدال خيار كتم الصوت لمدة عام واحد بخيار “دائماً”، وبهذه الطريقة لا داعي للقلق بشأن المحادثات المزعجة بعد الآن.

ووفقاً لمنصة “WABetaInfo”، تتوفر الميزة الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الإصدار الرقم 2.20.201.10.

كما تشمل المزايا الجديدة الأخرى للإصدار التجريبي الحالي إلغاء وظائف الاتصال في الدردشات مع حسابات الأعمال التي تم التحقق منها وفي معلومات الاتصال، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاتصال بالشركات عبر أيقونة الملف الشخصي وقائمة جهات الاتصال، وليس من الواضح حالياً ما إذا كان هذا الخيار سيتم إتاحته للجميع أم أنه مجرد خطأ في التحديث.

وقد تكون الميزة التي تم عرضها منذ مدة والتي تمنح مستخدمي واتساب نظرة عامة أفضل على مساحة التخزين المستخدمة، أكثر فائدة في الاستخدام اليومي، حيث إن العديد من المختبرين يفتقدون إلى صفحة المعلومات الجديدة حتى الآن، ولكن مع الإصدار التجريبي الجديد، يجب أن يتغير هذا.