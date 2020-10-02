الطيران المدني السوداني يطالب أمريكا بدفع 59 مليار دولار!

كشفت سلطات الطيران المدني السوداني، أن الولايات المتحدة تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار مقابل استغلال خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، على مدار 27 عاما.

قال مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، إن الولايات المتحدة لم تدفع أي مطالبات منذ الأول من مارس عام 1993 حتى تاريخ اليوم، مما أدى إلى تضاعف المطالبات حتى وصلت إلى 59 مليار دولار عبارة عن أصول وفوائد.

وأضاف عدلان : فاتورة الطيران المدني تحسب كل 20 يوما، وفي حال تأخر الدفع يتم إضافة فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى بعد 20 يوما.